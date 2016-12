POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim: Einbrecher festgenommen und in Haft

1 weiterer Medieninhalt

Stadt Frankenthal/ Rhein-Pfalz-Kreis (ots) - Am 21.12.2016, gegen 02:03 Uhr, meldete eine Sicherheitsfirma aufgrund Alarmauslösung einen Einbruch in eine Baustofffirma in der Straße "In den Fuchslöchern". Die Polizei umstellte das Gebäude und konnte hierbei in den angrenzenden Büschen zwei Einbrecher im Alter von 24 und 26 Jahren festnehmen. Die Täter hatten zuvor eine Zugangstür im rückwärtigen Bereich der Firma aufgehebelt und sich so Zutritt ins Anwesen verschafft. Beide Täter hatten bereits ca. 236,-EUR Münzgeld an sich genommen und versuchten zudem einen Tresor aufzubrechen. Weiterhin führten sie umfangreiches Einbruchswerkzeug mit sich. Der Sachschaden am Objekt beträgt ca. 1000,-EUR. Im Laufe des Nachmittages wurden beide Täter, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, dem Richter vorgeführt und kamen in Haft.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell