POL-PDNW: Wohnungseinbruch in Wattenheim

Grünstadt (ots) - Wohnungseinbruch in Wattenheim Wattenheim, In den Grasgärten 4, 24.01.2017, 23:00 Uhr -23:30 Uhr Unbekannte Einbrecher gelangten über den rückwärtigen Garten an das Einfamilienhaus und versuchten hier durch Hochdrücken des Rollladens durch das gekippte Fenster ins Schlafzimmer zu gelangen. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt jedoch zu Hause und wollten gerade schlafen gehen. Hierdurch wurden die Täter vermutlich abgeschreckt und ergriffen ohne Beute die Flucht.

Aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden Bockenheim an der Weinstraße, 27.01.2017, 17:34 Uhr Zeugen teilten mit, dass sie beim Spazieren gehen an einem Feldweg in der Kinderbach einen offensichtlich aufgebrochenen Zigarettenautoamten aufgefunden haben. Der Automat wurde daraufhin sichergestellt. Trotz eingeleiteter Ermittlungen kann er bislang keiner Straftat zugeordnet werden.

