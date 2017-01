POL-PDNW: Scheunenbrand in Geinsheim

Neustadt/Weinstraße (ots) - (Neustadt-Mussbach) Versuchter Diebstahl von Getränkekisten Unbekannte versuchten am Donnerstag zwischen 16:00 und 22:00 Uhr aus einem im Umbau befindlichen Supermarkt insgesamt 71 volle Getränkekisten zu entwenden. Diese wurden bereits auf dem angrenzenden Feld bereitgestellt. Offensichtlich wurden die Täter jedoch gestört und ließen die Kisten zurück. Täterhinweise werden unter der Telefonnummer 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de bei der Polizei in Neustadt erbeten.

(Neustadt) Verkehrsunfallflucht Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Mittwochmorgen zwischen 09:10 und 09:40 Uhr einen geparkten silbernen Kleinwagen in der Moltkestraße oder Talmühlstraße in Neustadt. An diesem entstand ein Schaden an der vorderen Stoßstange in Höhe von circa 2500 EUR. Hinweise auf den oder die Fahrerin werden unter der Telefonnummer 06321 8540 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de bei der Polizei in Neustadt erbeten.

(Neustadt-Geinsheim) Scheunenbrand Vermutlich durch noch heiße Asche kam es am Freitagnachmittag zu einem Scheunenbrand. Nach Befragung der Anwohner ist zum derzeitigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass sich die Asche vom Vortag entzündete. So wurde die Asche zwar über Nacht ins Freie gestellt, offensichtlich war jedoch noch ein Glutnest beim Umlagern in die Biotonne vorhanden, welches sich entzündete. Glücklicherweise konnte das Feuer rechtzeitig gelöscht werden, sodass das Feuer lediglich die Scheunentür und Einrichtungsgegenstände beschädigte, jedoch nicht auf angrenzende Gebäude übergriff. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 12000EUR.

