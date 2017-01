POL-PDNW: Vandalismus und falscher Honigverkäufer in NW

Neustadt/Weinstraße (ots) - (Neustadt - Lambrecht) Verkehrskontrollen

Gestern wurde in der Zeit zwischen 07:15 Uhr bis 08:00 Uhr eine Schulwegkontrolle an der Grundschule in Lambrecht durchgeführt. Hierbei ergaben sich folgende Maßnahmen: 2 x Verstoß Kindersicherungspflicht 1 x Ladungssicherung 1 x Handy

In der Zeit zwischen 08:45 Uhr bis 10:00 Uhr wurden in der Amalienstraße und in der Zeit zwischen 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr wurden in der Speyerdorfer Straße stationäre Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei ergaben sich folgende Maßnahmen: 8 x Gurt 2 x Handy 1 x Ladung Mängelberichte

(Neustadt) Vandalismus in der Klemmhofpassage

Am 25.01.2017, gegen 19.45 Uhr wurden vier Jugendliche durch Zeugen beobachtet, wie sie nach einer Ansprache eines Mannes von einem beschädigten und entleerten Feuerlöscher wegliefen. An den Schaumlöschern in der Klemmhofpassage wurden zum Teil die Sicherungssplinte entfernt bzw. die Schaumlöscher wurden entleert. An den Treppenaufgängen wurden die Kanten der Holzgeländer angeschnitzt. In Büchern der Stadtbücherei, welche kostenlos mitgenommen werden können, wurden die Seiten herausgerissen und angezündet. Zeugenhinweise bitte.

(Neustadt) Honigbetrüger

Einem 74-jährigen ehemaligen Honigproduzent wurde von drei verschiedenen Personen zugetragen, dass in Königsbach und Gimmeldingen ein Mann herum ginge, der sich wahrheitswidrig als sein Bruder oder Neffe ausgebe und versuche, Honig zu verkaufen, wobei der Unbekannte behaupte, die Ware stamme von dem Anzeigenerstatter. Dieser möchte nicht, dass sein Name in dieser Weise missbräuchlich benutzt wird und legt Wert darauf, dass es sich nicht um ein Produkt seiner Fertigung handelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neustadt, Tel. 06321/8540.

