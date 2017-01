POL-PDNW: Wohnungseinbrüche im Leininger Land

Grünstadt (ots) - Wohnungseinbruch in Wattenheim Wattenheim, Tiefenthaler Weg 7 - 23.01.2017, 07:45 - 13:20 Uhr Unbekannte Einbrecher gelangten über den Garten zur Terrasse an der rückwärtigen Seite eines Einfamilienhauses. Hier wurde "klassisch" die Terrassentür aufgehebelt. Verschiedene Räumlichkeiten wurden nach Stehlgut durchsucht. Die Geschädigte gab an, dass Schmuck aus entsprechenden Behältnissen im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet wurde.

Verkehrskontrollen -Autofahrer unter Drogeneinwirkung gestoppt Bei Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt in der Nacht zum 23.01.2017 wurden zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert. Bei einem 22-Jährigen aus Grünstadt stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten fest (Lidflattern, geweitete Pupillen, Reaktion). Ein Test reagierte positiv auf Amphetamin und THC. Ein 29-Jähriger aus Bobenheim am Berg zeigte ähnliche Auffälligkeiten. Er gab zu, dass er "Pep", Cannabis und Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,4 Promille. Beiden Personen musste eine Blutprobe genommen werden.

Wohnungseinbruch in Kirchheim Kirchheim an der Weinstraße, Schleußinger Straße Am 22.01.2017 wurde ein Einbruch in ein unbewohntes Haus angezeigt. Unbekannte haben mehrere Türen am Anwesen aufgehebelt, um ins Objekt zu gelangen. Hier haben sie mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Angehörigen konnten nicht sagen, ob etwas gestohlen wurde. Die 90-Jährige Eigentümerin konnte bisher noch nicht befragt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell