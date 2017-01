POL-PDNW: Wohnungseinbruch und mehr am Wochenende in Neustadt

Neustadt/Weinstraße (ots) - (67433 Neustadt) Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte Freitag, 20.01.2017, 23.40 Uhr Der Polizei wurde zunächst eine größere Schlägerei in einer Gaststätte in der Friedrichstraße gemeldet. Vor Ort trafen die Beamten auf einen heftig im Gesicht blutenden 23-jährigen Neustadter. Plötzlich lief dieser lauthals schreiend durch den Gastraum, zerschlug eine Glasflasche und wollte sich durch den Hintereingang entfernen. Der Festnahme widersetzte er sich massiv, schlug um sich und traf einen Beamten am Kopf. Die Polizeibeamten wurden von ihm mit übelsten Worten beleidigt. Er musste den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen. Eine hinzugerufene Ärztin beleidigte er ebenfalls. Der leicht verletzte Beamte konnte seinen Dienst fortsetzen. Die Ermittlungen zum Ausgangssachverhalt dauern noch an. Bisher konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Aggressor lauthals schreiend das Lokal betreten und einen an der Theke sitzenden Mann mehrfach ins Gesicht geschlagen habe. Um sachdienliche Hinweise wird gebeten.

67433 Neustadt) fortgesetzte Sachbeschädigungen an Fahrzeugen Samstag, 21.01.2017, 04.40 Uhr Anwohner der Talstraße vernahmen Geräusche die auf das Einwirken auf Fahrzeuge schließen liesen. Durch die Polizeibeamten wurden an zwei geparkten PKW beschädigte Außenspiegel festgestellt. An zwei weiteren Fahrzeugen wurde scheinbar durch Tritte versucht ebenfalls die Spiegel abzutreten. Es konnte Gummiabrieb von Schuhen und Schuhabdruckspuren gesichert werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden zwei Männer aus Hochspeyer festgestellt. Durch den Abgleich der Schuhsohlen mit den vorgefundenen Spuren musste davon ausgegangen werden, dass es sich um die Tatverdächtigen handelte. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades (über 2 Promille) musste einer der Männer in Gewahrsam genommen werden.

(67473 Lindenberg) Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug Freitag, 20.01.2017, ca. 23.45 Uhr bis 21.01.2017, 11.00 Uhr An einem ordnungsgemäß in der Hauptstraße geparkten Opel Astra wurden zwei Reifen zerstochen und die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt.

(67433 Neustadt) Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug Freitag, 20.01.2017, 14.00 Uhr bis 21.01.2017, 08.00 Uhr An einem in der Martin-Luther-Straße abgestellten weißen Subaru wurden der vordere und hintere Reifen an der Beifahrerseite zerstochen. Nach Angaben des Geschädigten sei dies schon mehrfach erfolgt.

(67433 Neustadt) Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug Samstag, 21.01.20917, 15.15 Uhr Eine Passantin beobachtete wie zwei Männer an einem in der Branchweilerhofstraße geparkten Auto vorbeiliefen und einer von den beiden den Außenspiegel abgetreten hätte. Aufgrund der guten Beschreibung der Zeugin konnten im Rahmen der Fahndung zwei männliche Personen festgestellt und als Tatverdächtige identifiziert werden. Beide Männer waren alkoholisiert. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie nach der Personalienfeststellung entlassen.

(67433 Neustadt) Köperverletzung und Sachbeschädigungen Samstag, 21.01.2017, 19.20 Uhr Bei einem 30-jährigen Neustadter wurde an der Haustür geklingelt. Nach dem Öffnen der Tür wurde unvermittelt nach ihm geschlagen. Er konnte jedoch ausweichen und die Tür schließen. Daraufhin wurde der Türknauf der Abschlusstür beschädigt und an dem vor dem Anwesen geparkten PKW der vordere linke Reifen zerstochen. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen 21-jährigen aus Haßloch handeln.

(67433 Neustadt) Trunkenheit im Straßenverkehr Samstag, 21.01.2017, 17.45 Uhr Ein 20-jähriger Rollerfahrer wurde in der Gimmeldinger Straße einer Fahrzeug- und Personenkontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Die Blutentnahme wurde angeordnet. Der Fahrzeuglenker war nicht im Besitz der erforderlichen Prüfbescheinigung.

(67433 Neustadt) Tageswohnungseinbruch Samstag, 21.01.2017, 14.00 Uhr bis 18.30 Uhr Bei der Rückkehr zu ihrer Wohnung in der Karolinenstraße stellten die Bewohner den Einbruch fest. Unbekannte hatten sich während der Abwesenheit Zugang verschafft und die frei herumstehenden Gegenstände der Unterhaltungselektronik (Play-Station etc.) entwendet. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

