POL-PDNW: Versuchter Wohnungseinbruch und mehr aus dem Bereich der Kurstadt DÜW

Bad Dürkheim (ots) - (Bad Dürkheim) Unfallflucht In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Bad Dürkheim, im Wellsring an einem Skoda Octavia und einem Skoda Fabia die beiden linken Außenspiegel abgefahren. Derzeit liegen keine Hinweise auf einen Verursacher vor. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 EUR.

(Bad Dürkheim) Brand eines Pkws Am Samstagabend fing ein Pkw BMW der 1 er Serie im Industriegebiet "Im Bruch" Feuer und brannte vollständig aus. Die genaue Brandursache muss durch einen Brandsachverständigen noch geklärt werden. Schaden: ca. 6.000 EUR.

(Herxheim am Berg) Versuchter Einbruch Am Freitagabend wurde versucht in ein Einfamilienhaus im Dackenheimer Weg einzubrechen. Die Täter versuchten über die Terrassentür ins Haus zu gelangen. Diese konnte trotz massiver Hebelversuche nicht geöffnet werden. Schaden an der Terrassentür: 1.000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell