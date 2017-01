POL-PDNW: Wochenendinfo aus dem Leininger Land

Grünstadt (ots) - (Dirmstein) Einbruch in Vereinsheim Bislang unbekannte Täter schoben den Rollladen an einer Gebäudeseite des Vereinsheims des TUS Dirmstein in Dirmstein, Sportplatzweg 1, in der Zeit zwischen Mittwoch, 18.01.2017, 21:00 Uhr und Samstag, 21.01.2017, 11:15 Uhr gewaltsam nach oben und beschädigten diesen dabei. Dadurch gelangen in ein hinter dem Rollladen befindliches Getränkelager, aus welchem sie eine bislang unbekannte Menge an Flaschen entwendeten. Danach brachen sie in dem Gebäude eine Tür zu einem Nebenraum auf und verließen das Anwesen durch eine dort befindliche Tür. Im Anschluss daran tranken der bzw. die Täter einige Flaschen auf der Terrasse des Vereinsheims aus und ließen diese dort leer zurück. Die genaue Schadenshöhe steht nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht fest.

(Dirmstein) Diebstahl aus Weingut Bislang unbekannte Täter entwendeten am Samstag, 21.01.2017, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 17:40 Uhr im Weingut "Jesuitenhof" in Dirmstein, Obertor 6, während den Öffnungszeiten mehrere 100,-Euro Bargeld aus einer Kasse in einem unverschlossenen Büroraum.

(Bockenheim an der Weinstraße) Verkehrsunfallflucht Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem Fahrzeug am Freitag, 20.01.2017, gegen 09:50 Uhr in Bockenheim an der Weinstraße beim Vorbeifahren ein in der General-Kullmer-Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellten VW Transporter der Deutschen Post AG und beschädigte dessen linken Außenspiegel. Im Anschluss an den Unfall entfernte es sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 300,-Euro geschätzt.

(Grünstadt) Verkehrsunfallflucht Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Fahrzeug am Freitag, 20.01.2017, in der Zeit zwischen 12:00 Uhr 13:00 Uhr auf dem Parkplatz der Gaststätte Milano in Grünstadt, St.-Kilian-Straße, einen dort ordnungsgemäß geparkten Daimler Benz Sprinter an dessen rechter Schiebetür. Im Anschluss an den Unfall entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 800.-Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell