POL-PDNW: Ausgeraubt

Bad Dürkheim (ots) - Am Morgen des 20.01.17 erschien ein 26-jähriger Mann bei der Polizei und teilte mit, dass er sich bis 00:30 Uhr (20.01.17) in einem Spielcasino im Bruch aufgehalten habe. Als er dieser in Richtung Unterführung zum Campingplatz verlassen habe, wurde er von drei Männern abgepasst. Diese schlugen ohne Vorwarnung auf ihn ein, durchsuchten seine Kleidung und raubten mehrere Hundert Euro und sein Handy. Die Tä. flüchteten danach in unbekannte Richtung. Das Opfer, welches für einen kurzen Moment bewusstlos war, konnte die Tä. nicht näher beschreiben. Der 26-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

