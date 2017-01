POL-PDNW: Anwesen durchsucht

Wachenheim (ots) - Am Vormittag, des 19.01.17 wurde die Polizei darüber informiert, dass an einem Anwesen im Römerweg die Scheibe der Terrassentür beschädigt sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass bisher unbekannte Täter im Zeitraum vom 19.12.16 - 19.01.17 mit einem vorgefundenen Kieselstein ein Loch in die Scheibe der Terrassentür geworfen, die Türe anschließend geöffnet und das seit mehreren Monaten unbewohnte Haus durchsucht haben. Ob etwas entwendet wurde, konnte nicht geklärt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell