POL-PDNW: Gas und Bremse verwechselt

Bad Dürkheim (ots) - Am 18.01.2017, gegen 15:45, Uhr wollte ein 65 Jähriger aus Bad Dürkheim mit seinem Pkw in die Happy Carwash-Waschanlage im Bruchgebiet Bad Dürkheim fahren. Beim Einfahren in die Waschanlage verwechselte er Gas- und Bremspedal und trat das Gaspedal voll durch. Er schoss durch die Waschanlage, wobei er den Bediensteten mit dem Spiegel am Arm berührte und leicht verletzte. Nach der Ausfahrt raste der 65 Jährige quer über die Bruchstraße und auf der gegenüberliegenden Seite über den Bordstein, den Gehweg und eine dahinter befindliche Grünfläche bis auf den Parkplatz des dortigen Einkaufsmarktes, wo er nach Kollision mit zwei geparkten PKW zum Stehen kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 EUR.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell