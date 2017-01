POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Terrassentür aufgehebelt

Bad Dürkheim (ots) - Am Nachmittag des 16.01.17 wurde die Polizei darüber informiert, dass bisher unbekannte Täter in der Zeit vom 14.01.17, 15:00 Uhr - 15.01.17, 17:00 Uhr die Terrassentür an einem Anwesen in der Straße "Im Schreck" aufgehebelt und das zur Zeit unbewohnte Anwesen durchsucht haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell