POL-PDNW: (Neustadt) Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Neustadt/Weinstraße (ots) - (Neustadt) Sachbeschädigung an Fahrzeugen Im Zeitraum zwischen Freitag (13.01.2017), 20.15 h, bis Samstag (14.01.2017), 09.25 h, beschädigten bislang unbekannte Täter an insgesamt vier in der Laustergasse geparkten Fahrzeugen die jeweilige Heckscheibe. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2.000,- EUR geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter werden unter Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de erbeten.

(Lambrecht) Verkehrsunfall Am Samstag (14.01.2017), gg. 00.25 h, befuhr eine 19jährige Pkw-Führerin mit ihrem Nissan die Hauptstraße in Lambrecht. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneebedeckter Fahrbahn, kommt ihr Fahrzeug ins Schleudern, dreht sich und kollidiert mit einem auf dem Gehweg stehenden Blumenkübel. Glücklicherweise wird niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 6.000,- EUR geschätzt.

