POL-PDNW: Haßloch) Verkehrsunfall mit verletzter Person

Haßloch (ots) - (Haßloch) Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Donnerstag, dem 12.01.2017, gegen 15.50 Uhr, ereignete sich in Haßloch auf der Westrandstraße ein Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Fahrzeugführer kam vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit beim Abbiegen von der Westrandstraße in die Moltkestraße zu weit nach links und stieß mit einem dort wartenden PKW zusammen. Hierbei wurde der 67-jährige Fahrzeugführer dieses Fahrzeuges leicht verletzt. Aufgrund der Wucht des Aufpralls löste bei ihm der Airbag aus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.500.- EUR.

(Deidesheim) Verkehrsunfall mit verletzter Person Am Donnerstag, dem 12.01.2017, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich in Deidesheim, in der Weinbachstraße ein Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fahrzeugführer beachtete an der Kreuzung Mühltalstraße nicht die Vorfahrt einer 47-jährigen Fahrzeugführerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Er wurde hierbei leicht verletzt und wurde im Rettungswagen versorgt. Eine Überführung ins Krankenhaus war nicht notwendig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4.000.- EUR.

(Haßloch) versuchter Raub Am Donnerstag, dem 12.01.2017, gegen 23.00 Uhr, kam es in Haßloch im Schachtelgraben zu einem versuchten Raub. Ein 36-jähriger Mann war mit seinem Hund unterwegs, als er von zwei jüngeren Männern angegangen wurde. Diese seien auf ihn zugegangen, hätten den Geldbeutel und das Handy gefordert und einer der Täter versuchte ihn von vorne zu greifen. Der Angegriffene konnte sich jedoch wehren und schlug dem einen Täter direkt ins Gesicht, so dass dieser zu Boden fiel. Aufgrund des Lärms wurde in einem angrenzenden Haus das Licht eingeschaltet, weshalb beide Täter ohne Beute flüchteten. Beide Täter werden als 170 bis 175 cm groß beschrieben. Sie sind zwischen 18 und 20 Jahre alt, haben kurze schwarze Haare und trugen dunkle Kleidung. Sie sprechen deutsch mit einem osteuropäischen Akzent. Trotz erfolgter Fahndung konnten die Täter nicht ergriffen werden. Hinweise bitte an die Polizei in Haßloch, Tel.: 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de.

