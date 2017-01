POL-PDNW: Einbruch in Shisha-Shop

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 01.01.2017 gegen 02:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter zunächst die Eingangstür eines Shisha-Shops in der Hauptstraße in Neustadt aufzuhebeln. Der Versuch misslang und so warfen die Täter einen Gullydeckel durch die gläserne Eingangstür des Geschäfts. Die durch den Lärm aufgeschreckte Ladenbesitzerin blickte aus dem Fenster und wurde von einem unbekannten männlichen Zeugen auf den Einbruch hingewiesen. Entwendet wurden mehrere hundert Tabakdosen sowie ein geringer Bargeldbetrag. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Zwerchgasse, wo sie mehrere Tabakdosen verloren hatten. Die Schadenshöhe wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Zeugen, insbesondere der noch unbekannte Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen. Tel: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

