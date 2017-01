POL-PDNW: Brand durch Feuerwerkskörper

Neustadt/Weinstraße (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden am Neujahrsmorgen gegen 04:20 Uhr über einen Brand an einem Holzverschlag für Mülltonnen in der Gartenstraße in Neustadt in Kenntnis gesetzt. Das Feuer war bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits auf das angrenzende Mehrfamilienhaus übergegangen und hatte dort schon die Außenfassade beschädigt. Die Feuerwehrkräfte konnten durch Entfernen mehrerer Quadratmeter Außendämmung Schlimmeres verhindern. Die Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Nach erster Einschätzung dürfte ein außer Kontrolle geratener Feuerwerkskörper ursächlich für den Schaden sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neustadt in Verbindung zu setzen. Tel: 06321/854-0 oder E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell