POL-PDNW: Verkehrsunfall

Ruppertsberg (ots) - Am Freitag, 30.12.2016, befuhr ein PKW-Fahrer gegen 19:50 Uhr die B 271, aus Richtung Bad Dürkheim kommend in Richtung der BAB 65. In Höhe der Gemarkung Ruppertsberg, überholte der Unfallverursacher einen vor ihm fahrenden LKW, trotz Überholverbot und schlechter Sicht. Aufgrund falscher Einschätzung des Gegenverkehrs, kollidierte der Überholende mit einem PKW des Gegenverkehrs in den jeweils seitlichen Bereichen der Fahrzeuge, als sich die drei Fahrzeuge nebeneinander befanden. Der unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort und kommt als möglicher Zeuge in Betracht.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer: 06324/933-0 oder per Email: pihassloch@polizei.rlp.de zu melden

