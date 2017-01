POL-PDNW: Einbruch in Geschäft in der Bahnhofstraße - Täter festgenommen

Grünstadt (ots) - 31.12.2016 - 20:50 Uhr- Grünstadt, Bahnhofstraße Die Beamten der PI Grünstadt konnten am Silvesterabend einen Täter auf frischer Tat bei einem Einbruch in ein Grünstadter Geschäft in der Bahnhofstraße festnehmen. Der 28-jährige Beschuldigte verschaffte sich über ein Vordach mit einer angelehnten Leiter Zutritt zum Objekt. Nach dem er die Räumlichkeiten abgesucht hatte , fiel er beim Aussteigen durch ein Dach. Beim anschließenden Fluchtversuch über eine Mauer, konnte der Täter schließlich von den Beamten festgenommen werden. Bei der Durchsuchung des Beschuldigten konnten Gegenstände aus dem Geschäft in der Bahnhofstraße aufgefunden werden. Der Täter hatte vermutlich noch eine 37-jährige Komplizin aus Grünstadt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell