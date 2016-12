POL-PDNW: Diebstahl Casino Lounge

Deidesheim (ots) - In der Casino Lounge wurde in einer separaten Räumlichkeit ein Geburtstag gefeiert. Die Jacken der Gäste wurden in einem geschlossenen Raum im Bereich der Garderobe abgelegt. In dem Zeitraum vom 22.12.2016 20:00 Uhr und dem 23.12.2016 02:00 Uhr wurden aus diesem Raum diverse Gegenstände entwendet.

Hinweise zu dem/die Täter bitte an die Polizeiinspektion Haßloch 06324/9330 oder an pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell