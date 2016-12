POL-PDNW: Führerschein weg

Elmstein (ots) - Seinen Führerschein abgeben musste ein 70jähriger Elmsteiner am Heiligen Abend (24.12.2016, 19.36 h). Aufmerksame Zeugen hatten zuvor bei der Polizei ein in Frankeneck in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug gemeldet. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugführers konnten die eingesetzten Polizeibeamten deutlichen Atemalkoholgeruch feststellen. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt.

