POL-PDLD: Üben für den Ernstfall

Landau (ots) - Am 09.10.2017 wurde am Eduard-Spranger-Gymnasium die jährliche Großübung zum Thema Gefahrenlagen an Schulen durchgeführt. Unter der Federführung der Polizeiinspektion Landau übten das DRK, die Rettungsleitstelle und Polizei für den Ernstfall. Um den Einsatzkräften ein möglichst reales Szenario zu bieten, sorgten Statisten im Schulgebäude und auf dem Schulgelände für eine entsprechende realistische Atmosphäre.

