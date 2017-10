POL-PDLD: Schreckschusspistole oder Pfefferspray eingesetzt

Landau (ots) - 7. Oktober 2017, 9.15 Uhr Am Samstagmorgen kam es zwischen zwei Freunden zu einer tätlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 38-jährige Wohnungsinhaber in der Stadtschreibergasse seinem zehn Jahren älteren Freund mit der Schreckschusspistole - wie der Geschädigte behauptete - oder mit dem Pfefferspray -so der Beschuldigte - ins Gesicht schoss. Dadurch erlitt der ältere der Beiden Reizungen an den Augen und der Atemwege. Vorausgegangen war ein Streitgespräch zwischen den beiden Streithähnen. Der Geschädigte revanchierte sich, indem er seinem (noch) Freund den Computerbildschirm beschädigte. Beide Männer haben sich gegenseitig beanzeigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Landau



Telefon: 06341-287-235

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell