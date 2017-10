POL-PDLD: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalpolizeiinspektion Landau vom 09.10.2017

Landau (ots) - Brand in Gommersheim: Verdacht der Brandstiftung

Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landau wurde ein Brandsachverständiger beauftragt, der den Brandort gemeinsam mit einem Brandursachenermittler der Kriminalpolizei Landau begutachtet hat. Durch den Brand am 12.09.2017 in der Hauptstraße war der Dachstuhl des Fachwerkhauses komplett eingestürzt, weshalb sich die Brandermittlungen sehr schwierig gestalteten und einige Zeit in Anspruch nahmen. Zeitweise konnten die Ermittlungen nur mit Unterstützung des THW sowie einer Baufirma durchgeführt werden. Es besteht weiterhin Einsturzgefahr. Hinweise auf einen brandursächlichen technischen Defekt konnten nicht erlangt werden. Die Kriminalpolizei Landau ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Landau unter der 06341-287 0 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

