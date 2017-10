POL-PDLD: 76889 Klingenmünster, Weinstraße 100, Aufstieg zur Burg Landeck Sachbeschädigung, 8.10.2017, 16:00h

Klingenmünster (ots) - Am 8.10.2017 gegen 16:00 Uhr, wurde von einer Zeugin beobachtet wie ein ca. 10 Jahre alter Junge mit blonden Haaren bei einem Aufstieg zur Burg Landeck, oberhalb des westlichen Parkplatzes beim Pfalzklinikum Klingenmünster, größere Steine auf die unterhalb stehenden Kfz geworfen hat. Einer dieser Steine traf einen geparkten, silberfarbenen VW Touran. Ermittlungen ergaben, dass an diesem Kfz tatsächlich ein Schaden in Höhe von ca. 500EUR entstanden ist. Von dem verursachenden Jungen ist lediglich die Beschreibung bekannt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter Tel. 06343/93340.

