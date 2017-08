POL-PDLD: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Bad Bergzabern

Bad Bergzabern (ots) - Am 7.8.2017, gg. 16.45h missachtete in Bad Bergzabern ein Pkw-Fahrer beim Einfahren von einem Firmengelände in die Weinstraße die Vorfahrt eines auf der Weinstraße fahrend Kradfahrers. Der Kradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500.--EUR

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell