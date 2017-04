POL-PDLD: Taschendiebstahl im Supermarkt

Landau (ots) - 08. Februar 2017, 20 Uhr Am Mittwochabend wurde eine 28 jährige Frau beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Haardtstraße bestohlen. Sie hatte ihren roten Ledergeldbeutel in der Jackentasche gehabt und stellte dann fest, dass er verschwunden war. Im Geldbeutel befand sich Bargeld und verschiedene Ausweispapiere sowie Scheckkarte. Der Frau fiel im Markt nicht besonderes auf. Sie konnte sich lediglich daran erinnern, dass in der Obstabteilung ein Mann mit brauner Jacke ihr ziemlich nahe kam.

