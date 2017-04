POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessung in der Gemarkung Meckenheim

Edenkoben (ots) - Am 07.02.2017 führte im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 12:00 Uhr die Polizeiinspektion Edenkoben eine Verkehrsstandkontrolle mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit durch. Die Kontrolle fand an der A65, der Abfahrt Deidesheim in Fahrtrichtung Bad Dürkheim statt. Im betroffenen Zeitraum wurden 123 Fahrzeuge gemessen. 34 Fahrzeuge hielten die erforderliche Geschwindigkeitsbeschränkung von 80 km/h nicht ein und waren teils deutlich schneller. Bei einem Fahrzeugführer musste sogar aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell