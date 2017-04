POL-PDLD: Baggerdiebstahl in Venningen

Venningen (ots) - Im Zeitraum zwischen dem 08.02.2017 und dem 09.02.2017 zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr wurde an der Baustelle am Schützenhaus in Venningen ein gelber Schaufelbagger entwendet. Bei dem Arbeitsgerät handelt es sich um ein 16 Tonnen schweres Fahrzeug, welches nur von einem entsprechenden Transportfahrzeug abtransportiert werden kann. Die Tat dürfte wohl im Schutz der Dunkelheit unter Mithilfe eines Tiefladers verwirklicht worden sein. Entsprechende Spuren konnten am Tatort festgestellt werden. Bei der Polizeiinspektion Edenkoben wurde eine Strafanzeige aufgenommen, Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 06323-9550 oder an piedenkoben@polizei.rlp.de abgegeben werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell