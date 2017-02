POL-PDLD: Kaffeefilter auf Abwegen

Annweiler (ots) - Bei der Polizei Annweiler gingen zwei zeitlich unabhängige Mitteilungen Zeitraum 26.01.-01.02.2017) ein, wonach offenbar aus einem Haus in der Landauer Straße gebrauchte / gefüllte Kaffefilter auf vorbeifahrende Fahrzeuge (bisher sind nur LKW betroffen) geworfen würden. Die Kaffeefilter schlugen jeweils auf dem Dach der Führerhäuser auf und richteten keinen Sachschaden an. Dennoch handelt es sich um keine harmlose Aktion, da abgelenkte oder erschrockene Fahrzeuglenker zu folgenschweren Fahrmanövern veranlasst werden können. Hinweise bitte an die Polizei Annweiler.

