POL-PDLD: Brand in Garage

Edenkoben (ots) - 31.01.2017, 18.25 Uhr. In einer Garage in der Schanzstraße gerieten vermutlich aufgrund eines technischen Defekts einer elektrischen Kreissäge mehrere Gegenstände in Brand. Die Feuerwehr konnte durch einen schnellen Einsatz das Ausbreiten der Flammen verhindern. Ein Anwohner kam aufgrund einer Rauchvergiftung vorsorglich ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 19 Mann und 4 Fahrzeugen im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell