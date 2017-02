POL-PDLD: Über Autodach gelaufen - Geschädigte gesucht

Landau (ots) - 31. Januar 2017, 19:57 - 20.10 Uhr Am Dienstagabend gingen bei der Polizei mehrere Anrufe ein, wonach sich eine vierköpfige Personengruppe vom Westbahnhof laut grölend in Richtung Innenstadt bewege und über geparkte Autos laufe. Die Gruppe, vier junge Männer im Alter von 24 bis 30 Jahre alt konnten in der Westbahnstraße am Eingang zur Fußgängerzone angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Personenüberprüfung reagierten ein 24 und 30 jähriger Mann aggressiv und beleidigend auf die Maßnahme und wollten die Polizeibeamten tätlich angreifen. Sie mussten zu Boden gebracht und anschließend gefesselt werden. Beide Personen standen unter Alkoholeinfluss. Wegen der Dunkelheit konnten keine beschädigten Autos festgestellt werden. Deshalb ergeht die Bitte an geschädigte Autobesitzer sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 zu melden. In Frage kommen Autofahrer, die ihre Fahrzeuge am Dienstagabend im Bereich Westbahnhof bis zur Waffenstraße geparkt hatten.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell