POL-PDLD: Nichts gehört und nichts gesehen

Landau (ots) - 30. Januar 2017, 19.45 Uhr Am Montagabend meldete eine Anwohnerin in der Magdeburger Straße einen Wasserschaden in ihrer Wohnung. Aus der darüber liegenden Wohnung würde Wasser von der Decke tropfen. Die in der Wohnung befindliche ältere Frau würde auf Klopfen und Rufen nicht öffnen. Auch der Hausmeister kam nicht in die Wohnung der Frau. Die Feuerwehr öffnete die Tür gewaltsam. In der Wohnung konnte die 87 jährige Mieterin wohlauf angetroffen werden. Sie hatte das Klingeln und die Rufe nicht gehört und auch vergessen das Wasser am Waschbecken abzudrehen, das dann in die darunter liegende Wohnung lief.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell