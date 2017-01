POL-PDLD: Einbruch in "Zeiskamer Mühle"

Zeiskam (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer drangen am Montag (30.01.17), gegen 02:13 Uhr, in die Gaststätte "Zeiskamer Mühle" in Zeiskam ein und suchten offensichtlich nach Diebesgut. Dabei lösten die Täter eine Alarmanlage aus und die Polizei wurde verständigt. Die Polizei durchsuchte die Gaststätte, konnte die Täter aber dort nicht mehr feststellen. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls ein und bittet Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Gaststätte beobachtet haben, sich bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell