POL-PDLD: 28. Januar 2017, 18:23 Uhr, Verkehrsunfallflucht durch Radfahrer

Landau (ots) - Ein Fahrradfahrer beschädigte beim Vorbeifahren einen geparkten Ford Fokus in Höhe von Anwesen Martin-Luther-Straße 26. An dem Außenspiegel vom Fahrzeug mit Heidelberger Kennzeichen entstand Sachschaden. Eine Personenbeschreibung des Unfallflüchtigen liegt nicht vor. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrradfahrer bitte an die Polizei Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell