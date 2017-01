POL-PDLD: Verkehrsunfall mit Personenschaden Hatzenbühl, Luitpoldstraße, 27.01.2017, 09:30 Uhr

Hatzenbühl (ots) - Am Morgen des 27.01.2017 kam es in der Luitpoldstraße in Hatzenbühl zum Unfall, bei dem eine 80 Jahre alte Frau aus Hatzenbühl mit ihrem Fahrrad zu Fall kam. Weiterhin beteiligt war eine 81-jährige Frau aus Hatzenbühl, die ihren PKW auf einer Parkfläche abgestellt hatte. Die Radfahrerin kam in Höhe des PKW zu Fall und zog sich Kopfverletzungen zu. Die PKW-Lenkerin steht ebenfalls unter Schock. Ob es zu einer Berührung der Fahrzeuge kam, bedarf weiterer Ermittlungen. Aus diesem Grund bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de zu melden und zur Aufklärung des Unfalls beizutragen

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell