POL-PDLD: Einbruch in Schützenhaus

Edenkoben (ots) - In der Nacht von Freitag, 27.01.2017, auf Samstag, 28.01.2017, wurde in das Edenkobener Schützenhaus eingebrochen. Die Täter beschädigten zunächst den Maschendrahtzaun, der das Areal umschließt, um an das Gebäude zu gelangen. Anschließend brachen sie eine Tür auf und gelangten so hinein. Ersten Ermittlungen zur Folge wurde nichts entwendet. Alle Gegenstände von möglichem Interesse waren in Tresoren und Schließfächern sicher verwahrt. Der entstandene Sachschaden dürfte hingegen ca. 2.500,-EUR betragen. Ein Tatzusammenhang zu dem Einbruch in das Edesheimer Rathaus dürfte auf Grund des gleichen modus operandi anzunehmen sein.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter der 06323 955 0 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

