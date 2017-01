POL-PDLD: Brand eines Fachwerkhauses in Westheim/Pfalz

Westheim/Pfalz (ots) - Im Laufe des Samstagnachmittags kam zu einem Brand eines Fachwerkhauses in Westheim/ Pfalz. Die Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren im Einsatz und hatten den Brand schnell unter Kontrolle. Zu Personenschäden kam es nicht. Der 50 jährige Weshteimer Bewohner des Hauses war nicht zu Hause. Es entstand Sachschaden im Haus und am Dach des Hauses in Höhe von ca. 40.000EUR. Zur Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell