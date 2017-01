POL-PDLD: Küchenbrand

Ramberg (ots) - Am 26.01.2017, um 00:12 Uhr, wurde ein Küchenbrand in der Hauptstraße gemeldet. Als Ursache wurde ein gelber Sack ausgemacht, der aus ungeklärten Gründen in Brand geraten war. Dieser war beim Eintreffen der Polizei bereits gelöscht. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Die Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Die Wehren aus Ramberg und Annweiler waren mit 30 Kräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Der vorsorglich hinzugerufene Rettungsdienst wurde nicht benötigt.

