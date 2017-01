POL-PDLD: Widerstand gegen Polizeibeamte

Annweiler (ots) - Am 25.01.2017, gegen 18.30 Uhr, gingen bei der Polizei Mitteilungen über eine randalierende Person ein, welche im Bereich der Hauptstraße - Altenstraße vor ein Auto gesprungen sei und sich anschließend noch auf dessen Motorhaube geworfen habe. Vor Ort traf die Streife der Polizeiwache Annweiler auf einen alkoholisierten 24-jährigen, der sich bei der Anzeigenaufnahme sprunghaft und aufbrausend zeigte. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Im Polizeibus versuchte er den sichernden Beamten zur Seite zu schieben und auszusteigen. Als dies nicht gelang, trat er in Richtung des Beamten. Daraufhin wurde der Mann gefesselt. Auf der Fahrt zur angeordneten Blutprobe beleidigte er die Beamten auf das Übelste. Aufgrund seines seelischen Zustandes musste er einer klinischen Behandlung zugeführt werden.

