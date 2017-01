POL-PDLD: Frontalzusammenstoß fordert Verletzte

Herxheim (ots) - 23. Januar 2017, 10.40 Uhr Am Montagmorgen war ein 63 jähriger Mann aus Herxheim mit seinem Toyota auf der Straße "Am Kleinwald" unterwegs. In Höhe der Grillhütte in einer langgezogenen Rechtskurve kam er aus bislang ungeklärten Gründen auf die linke Fahrbahnseite und stieß dort mit einem entgegenkommenden Pkw KIA zusammen. Das Auto wurde von einer 48 jährigen Frau gelenkt. Durch den Aufprall wurde der Toyota herumgeschleudert, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Hinzukommende Unfallzeugen stellten das Auto wieder auf die Räder und kümmerten sich um den Fahrer. Beide Unfallbeteiligten erlitten Prellungen und Abschürfungen am Körper. Während die Frau nur leichte Verletzungen davontrug, musste der Unfallverursacher mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Da sie nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die Straße für ca. 90 Minuten gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell