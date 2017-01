POL-PDLD: 22.01.2017, 17.30 Uhr Von Softairwaffe getroffen

Herxheim (ots) - Ein 13-jähriger Junge lief mit einem Bekannten die Käsgasse in Richtung Badstubenweg, als sie Schüsse hörten und deshalb in einem Hof kurz warteten. Nachdem die Schüsse vorbei waren, liefen sie weiter und plötzlich bemerkte der Junge einen Einschlag an seinem Hals. Ein Stück weiter konnten sie dann erkennen, dass eine Person aus seinem Grundstück heraus mit einer Softairwaffe geschossen hatte. Der 30-jährige Mann gab an, dass er über die Grundstücksmauer hinweg geschossen hätte und nie beabsichtigt hatte andere Personen zu treffen. Äußere Verletzungen waren bei dem Jungen auch nicht erkennbar. Der Mann muss mit einer Anzeige rechnen. Grundsätzlich ist es erlaubt mit erlaubnisfreien Softairwaffen innerhalb eines Grundstücks zu schießen. Selbstverständlich dürfen die Geschosse hierbei das Grundstück nicht verlassen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell