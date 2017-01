POL-PDLD: Müllablagerung

Reifen vor Brückenzufluss Klingbach Bild-Infos Download

Silz (ots) - Innerhalb der letzten Woche wurde am Oberlauf des Klingbachs in Silz, Brücke am Radweg nach Gossersweiler-Stein, zu beiden Seiten der Brücke, über 60 PKW-Reifen unterschiedlicher Größen in den Wald und teilweise in den Bach geworfen.

