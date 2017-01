POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht

Freckenfeld (ots) - Freckenfeld; Am 19.01.2017 um 08:15 Uhr stellte die Fahrerin eines ambulanten Pflegedienstes ihr Fahrzeug in der Hohenhausstraße ab. Als sie um 11:15 Uhr zurück zu dem Fahrzeug kam, bemerkte sie frische Unfallspuren an der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher war jedoch von der Unfallstelle geflüchtet. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Wörth unter 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell