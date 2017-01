POL-PDLD: Bettelbetrug an Supermarkt

Schwegenheim (ots) - Eine ca. 16-17-jährige Jugendliche erbettelte am Mittwoch, gegen 10:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes Geld von Kunden des Marktes. Dazu legte die junge Frau, eine Liste vor, in welche sich die Spender mit Namen und Adresse eintragen sollten. Des Weiteren hatte die junge Frau einen Zettel, auf welchem stand, dass sie taubstumm sei. Eine Kundin des Supermarktes wollte 5 Euro spenden und übergab der Bettlerin einen 10-Euro-Schein mit der Maßgabe, das Geld zu wechseln. Die Bettlerin stieg jedoch in ein Auto ein, das dann wegfuhr. Nach Angaben von Zeugen soll es sich bei diesem Auto um einen silbergrauen Audi mit ausländischem Kennzeichen handeln. Im Fahrzeug hätten zwei Männer und noch eine weitere Frau gesessen. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Bettelbetruges ein. Zeugen, die nähere Angaben zum silbergrauen Audi machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefon-Nummer 07274-958-0 oder per E-Mail unter www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell