POL-PDLD: Verkehrskontrolle

Edenkoben/Edesheim (ots) - Am 17.01.2017 wurde in Edenkoben und Edesheim je eine Kontrollstelle eingerichtet. Zusätzlich waren Zivilfahnder im gesamten Dienstgebiet der Polizeiinspektion Edenkoben unterwegs. Dabei wurden über 50 Fahrzeuge und ihre Insassen einer Kontrolle unterzogen. Es wurden insgesamt 37 Verkehrsmaßnahmen getroffen. Vier Fahrzeugführer wurden beanzeigt, da sie ihre ausländischen Fahrzeuge nicht innerhalb der gesetzlichen Frist in der BRD angemeldet haben und somit einen Verstoß gegen das KraftStG begangen haben. Sechs Verkehrsteilnehmer benutzten ihr Mobiltelefon beim Führen ihres Kraftfahrzeuges, sechzehn fuhren ohne angelegten Sicherheitsgurt und an elf Fahrzeugen wurden verschieden Mängel festgestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell