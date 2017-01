POL-PDLD: Fahrraddiebe erwischt

Rülzheim (ots) - Zwei Männer im Alter von 29 und 40 Jahren wurden am 17.01.17, gegen 11:30 Uhr beim Versuch, ein Fahrrad zu stehlen, gestört. Daraufhin flüchteten die Männer ohne Fahrrad in einem PKW zu ihrer Heimatanschrift im Süd-Kreis. Eine Streife der Polizeiinspektion Wörth konnte die beiden Männer dort antreffen. Mit dem Diebstahlsversuch des Rades konfrontiert, gaben die beiden Männer an, dass sie der Ansicht waren, das Rad sei zum Sperrmüll bereitgestellt worden sei.. Dabei handelt es sich aber offensichtlich um eine Schutzbehauptung. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Versuchten Fahrraddiebstahls gegen die beiden Männer ein.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell