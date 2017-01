POL-PDLD: Brennender Sperrmüll

Rohrbach (ots) - 17. Januar 2017, 20 Uhr Am Dienstagabend wurde brennender Sperrmüll in der Landauer Straße gemeldet. Eine Matratze hatte Feuer gefangen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 16 Mann an der Brandstelle waren, konnte das Feuer gelöscht werden ohne Schaden zu verursachen. Die Matratze hatte sich nicht selbst entzündet, sondern wurde von einem achtjährigen Jungen, der vor Ort war, mittels eines Feuerzeuges angesteckt. Das Feuerzeug hatte der Bub zuhause aus der Schublade seines Opas mitgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell