POL-PDLD: Zechbetrrug

Rülzheim (ots) - Drei bislang unbekannte Männer spielten am 17.01.17 zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr in einem Spielcafe in der "Neuen Landstraße" in Rülzheim und konsumierten dabei Getränke. Als die Bedienung abkassieren wollte, verließen die Männer fluchtartig das Cafe, ohne die fällige Zeche in Höhe von 27,60 Euro zu bezahlen. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Zechbetruges ein und bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-958-0 oder unter der E-Maiadresse www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

