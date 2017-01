POL-PDLD: LKW verliert Eisplatten auf der B 9

Rülzheim (ots) - Von einem bislang unbekannten LKW fielen am 16.01.17, gegen 06:50 Uhr, auf der Bundesstraße 9, Eisplatten auf die Fahrbahn. Ein nachfolgender PKW-Fahrer mit Heilbronner-Kennzeichen (HN) fuhr über die Eisplatten. Dabei wurde der vordere Kennzeichenhalter beschädigt und das Kennzeichen fiel ab, wie der PKW-Fahrer erst zuhause feststellte. Ob weitere Schäden an diesem PKW entstanden, ist derzeit unklar. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe der Abfahrt Rülzheim- Nord, in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Zeugen, die Angaben zum Kennzeichen des LKW machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Telefonnummer 07274-958-0 oder unter der E-Maiadresse www.pigermersheim@polizei.rlp.de" class="uri-ext outbound">www.pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell