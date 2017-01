POL-PDLD: PKW -Gespann verliert Metallgitter auf der B 9

Schwegenheim (ots) - Ein 42-jähriger Mann, der am 16.01.17, gegen 09:57 Uhr, mit seinem PKW mit Anhänger auf der Bundesstraße 9 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs war, verlor auf Höhe des Tankhofes Schwegenheim das Metallgitter seines Anhängers, welches dann auf die Fahrbahn fiel. Zwei nachfolgende PKW-Fahrer konnten nicht mehr ausweichen und überfuhren das Metallgitter. Ein PKW war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der andere PKW blieb nach erstem Augenschein unbeschädigt, was aber noch einer Abklärung durch die Autowerkstatt bedarf. Derzeit wird der Schaden auf ca.600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell